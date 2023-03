ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver ufficializzato il nome Espace e aver mostrato il design esterno di questo grande SUV a 5 e 7 posti con un gioco di luci e ombre, Renault punta i riflettori sulla vita a bordo. La sesta generazione di Espace, sempre fedele al suo Dna, non fa eccezione offrendo ancora ai passeggeri la possibilità di viaggiare in un vero e proprio salotto su ruote. Tra i suoi punti di forza, Nuovo Espace propone un tetto panoramico di incomparabili dimensioni. L’immenso tetto, lungo 1,33 m e largo 84 cm senza traverse, permette alla luce di penetrare su oltre un metro quadrato; quanto basta per offrire un abitacolo più luminoso ai passeggeri dalla prima alla terza fila, per rendere il viaggio sempre più piacevole.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).