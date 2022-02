Renault, non solo auto ma anche responsabilità sociale e innovazione

Non solo auto, ma anche responsabilità sociale e innovazione. È con questi valori che il Gruppo Renault, attraverso un’iniziativa di team building, ha coinvolto i suoi dipendenti nella realizzazione di alcuni giochi destinati a parchi e case famiglia, grazie al supporto della Onlus Every Child is my Child. sfe/tvi