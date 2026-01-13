Renault Filante, nuovo modello flagship internazionale della casa della Losanga

ROMA (ITALPRESS) – Renault lancia il suo nuovo modello di punta internazionale, Filante, un’auto che non è solo un veicolo, ma un vero e proprio manifesto della Marca della Losanga. Progettato per segnare un nuovo capitolo nello sviluppo globale del marchio, Filante si colloca al centro del Renault International Game Plan 2027, strategia con cui il costruttore intende rafforzare la propria presenza nei mercati chiave di Asia e Medio Oriente.

Il nome Filante porta con sè un’eredità storica e tecnologica unica. Rievoca l’E’toile Filante, prototipo che nel 1956 stabilì diversi record di velocità sul lago salato di Bonneville, e richiama la tradizione di Renault di utilizzare la stella come simbolo dei modelli di prestigio degli anni ’30. Questa doppia memoria posiziona Filante come un veicolo che fonde tradizione, innovazione e spirito premium, sottolineando la volontà di Renault di riaffermare il proprio ruolo nel segmento alto di gamma a livello internazionale.

Prodotto nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud, Filante rappresenta il massimo della tecnologia e del know-how locale, adattando design ed esperienza di guida alle aspettative del mercato coreano. Inserito nel segmento E, il modello punta a consolidare la presenza di Renault in una regione dove i segmenti D ed E coprono oltre il 50% del mercato, con una quota significativa riservata ai SUV di fascia alta.

Il design esterno è incisivo e contemporaneo, con linee scolpite, aerodinamica avanzata e un’identità visiva esclusiva che reinventa il segmento E attraverso audacia, emozione e tecnologia. L’abitacolo riflette lo stesso approccio: un ambiente tecnologico e raffinato, con sedili avvolgenti, illuminazione ambientale personalizzata e un’esperienza sonora di alto livello pensata per gli audiofili. Ogni dettaglio è studiato per il massimo comfort, offrendo un’esperienza lounge per tutti i passeggeri. Sul fronte tecnologico, Filante propone una digital experience completa, intuitiva e connessa.

L’interfaccia offre aggiornamenti trasparenti, sistemi di assistenza alla guida (ADAS) di ultima generazione e l’app My Renault per controllare il veicolo da remoto. La tecnologia è al servizio della tranquillità e della personalizzazione, garantendo un’esperienza scalabile secondo le esigenze di ciascun utente. Il cuore di Filante è la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 250, con due motori elettrici e trasmissione DHT Pro, che coniuga potenza, efficienza e piacere di guida.

L’architettura, sviluppata dall’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e ottimizzata per l’ibrido, garantisce una guida fluida e responsiva, rappresentando un passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio.

Con Renault Filante, la casa della Losanga presenta il suo nuovo fiore all’occhiello stilistico e tecnologico. Non si tratta solo di un’auto, ma di un simbolo concreto della volontà di Renault di rafforzare la propria presenza internazionale, fondendo heritage storico, design audace e innovazione tecnologica. Un modello destinato a lasciare un segno nel segmento premium e a consolidare la leadership del marchio nei mercati strategici.

