Renault, a Parigi un centro per far conoscere la sua storia

ROMA (ITALPRESS) - Renault ha lanciato un progetto per far conoscere la sua ricca eredità industriale e culturale. Un edificio in cui, dal 2027, il pubblico potrà fare una full immersion nella storia del Gruppo. Sarà l'occasione per scoprire o riscoprire modelli iconici, ognuno con una storia da raccontare: quella delle innovazioni tecniche, ma anche delle trasformazioni sociali che le hanno accompagnate. Il nuovo Centro consentirà al pubblico di far riaffiorare ricordi personali sulle auto e sulle più note pubblicità Renault che hanno segnato un'epoca e di ammirare le opere d'arte appartenenti al Fondo Renault. Nel nuovo Centro si terranno incontri ed eventi. Grazie alla realtà virtuale i visitatori saranno proiettati nel cuore di un'epopea legata a doppio filo alla storia francese. La marca transalpina ha scelto di collocare l'edificio nel sito di Flins, a 40 chilometri da Parigi, all'interno di uno stabilimento che dal 1952, data della sua inaugurazione, ha prodotto oltre 18 milioni di veicoli ed è stato testimone di un'avventura industriale dove i ricordi di milioni di auto incontrano gli obiettivi ambiziosi di una mobilità più responsabile. tvi/abr/azn