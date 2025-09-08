Renault, a Monaco di Baviera debutta la sesta generazione di Clio

PARIGI (ITALPRESS) - Renault ha svelato in anteprima mondiale a Monaco di Baviera la sesta generazione della Clio, il suo modello più iconico e venduto degli ultimi anni. La Nuova Clio si presenta ancora una volta come vettura rivoluzionaria, all’insegna del design accattivante, della tecnologia e della sostenibilità, destinata a diventare la portavoce della nuova identità Renault nei prossimi anni. Una city car che può contare su una motorizzazione E-Tech Full Hybrid da 160 cavalli, su propulsori benzina o GPL, a partire da 115 cavalli, per migliorare prestazioni ed efficienza. Nell’abitacolo il salto di qualità risulta evidente, con una particolare attenzione al design, alla scelta dei materiali riciclati, alla presenza del doppio display, ai numerosi equipaggiamenti tecnologici e ai dispositivi di assistenza alla guida: 29 ADAS di ultima generazione. Nuova Clio colpisce anche per il design più esplosivo e dinamico rispetto ai modelli precedenti, grazie a un anteriore con una griglia che crea un effetto enigmatico. Volumi scolpiti, una carrozzeria fluida e una gamma di colori accattivanti promettono di attrarre una clientela giovane, alla moda, sportiva. La gamma è stata semplificata, con tre livelli di allestimento ed equipaggiamenti completi fin dall’ingresso di gamma: Evolution, Techno ed Esprit Alpine. trl/gsl