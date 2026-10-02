La Regione Puglia a Expo 2027 Belgrado: firmato l’accordo per la partecipazione al Padiglione Italia

BARI (ITALPRESS) – Il commissario del Padiglione Italia a Expo 2027 Belgrado, l’ambasciatore in Serbia Luca Gori, e l’assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, hanno firmato l’accordo che definisce le modalità di partecipazione della Regione all’Esposizione Internazionale Specializzata, in programma nella capitale serba dal 15 maggio al 15 agosto 2027.

Expo 2027 Belgrado, dal titolo “Giocare per l’umanità: sport e musica per tutti”, vedrà la partecipazione di circa 140 Paesi.

L’intesa firmata dà attuazione all’Accordo Quadro siglato il 24 giugno 2026 a Roma fra lo stesso Commissariato ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, finalizzato ad assicurare una partecipazione strutturata e coordinata dei territori italiani all’Expo.

La Puglia disporrà, dal 23 al 25 maggio 2027, di uno spazio espositivo personalizzato all’interno del Padiglione Italia e sarà protagonista di Giornate Regionali dedicate alla promozione del territorio, delle sue eccellenze e delle opportunità di collaborazione economica e internazionale.

“L’Expo di Belgrado è un’importante occasione di valorizzazione della Puglia e delle sue eccellenze”, ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio. “Una vetrina che promuoverà il nostro territorio sia sotto il profilo culturale che produttivo. Con i Paesi dei Balcani la Puglia ha un forte legame storico ed economico per la prossimità geografica e per il ruolo di ponte dell’Adriatico. Con questi territori nei primi sei mesi del 2026 abbiamo totalizzato un fatturato export che si avvicina al miliardo di euro e che cresce del 30 per cento rispetto allo stesso semestre del 2025. Anche con la Serbia, che ospita la manifestazione, le nostre esportazioni sono in crescita sostenuta (+24,8%). La partecipazione all’Expo imprimerà un’ulteriore spinta, rafforzando i legami e diffondendo la conoscenza della Puglia in un’area per noi strategica”.

“La Puglia vanta una lunga tradizione di amicizia e cooperazione con i Balcani e in particolare con la Serbia”, ha dichiarato il commissario italiano, ambasciatore Luca Gori. “La partecipazione della Regione Puglia contribuirà a raccontare al pubblico dell’Expo la straordinaria varietà dei suoi territori, mettendone in luce le tradizioni musicali, il patrimonio culturale, le eccellenze produttive e gli ecosistemi di innovazione. Expo 2027 Belgrado rappresenta un’eccezionale occasione per rafforzare la proiezione internazionale delle imprese della Puglia e creare nuove opportunità di collaborazione con la Serbia e con i Paesi partecipanti”.

-Foto Regione Puglia-

(ITALPRESS).