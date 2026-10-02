Persecuzioni e aggressioni ad un giovane in provincia di Bari, in quattro ai domiciliari

BARI (ITALPRESS) – Su richiesta della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bari ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone – due uomini e due donne, tutti residenti a Modugno – ritenute responsabili a vario titolo di atti persecutori e, per due di esse, anche di lesioni aggravate.

Il provvedimento è stato eseguito il 26 settembre dai Carabinieri della Compagnia di Modugno. L’ipotesi investigativa nasce dalla denuncia, successivamente integrata, presentata da una giovane donna del posto. La vittima ha riferito di essere stata bersaglio, negli ultimi mesi, di reiterate condotte persecutorie e di aggressioni fisiche nate da dissidi legati a pregresse vicende sentimentali.

Tra gli episodi contestati figura un’aggressione in cui la vittima sarebbe stata spinta, fatta cadere a terra, percorsa a schiaffi e minacciata di morte. Ai presunti episodi di violenza fisica si sarebbero affiancate continue minacce veicolate tramite i social network, oltre a molestie e pedinamenti.

Comportamenti che hanno ingenerato nella giovane un grave stato di ansia e il fondato timore per la propria incolumità, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita. I quattro indagati sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

-Foto di repertorio Carabinieri-

(ITALPRESS).