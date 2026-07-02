Regione Lazio, Angelilli “120 mln per innovazione energetica e sostenibilità”

BRUXELLES (ITALPRESS) - È stata presentata al Parlamento Europeo di Bruxelles la strategia della Regione Lazio per l'innovazione energetica e la sostenibilità. "Vogliamo costruire un ecosistema sempre più competitivo, in cui imprese, ricerca e istituzioni lavorino insieme per rendere la transizione energetica un motore di sviluppo. La Regione Lazio crede fortemente nella crescita di una filiera dell'innovazione e punta a consolidare il proprio ruolo come leader della transizione energetica, capace di attrarre risorse, investimenti e talenti", ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio Roberta Angelilli. xf4/sat/gtr