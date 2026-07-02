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Tg News – 2/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Vaticano, decretata la scomunica per i Lefebvriani - Pioggia di missili e droni su Kiev, 21 morti e oltre 80 feriti - Esplosione in un caffè nel centro di Damasco, 5 vittime - Accoltellato in casa a Civitanova Marche, arrestata la compagna - A Milano ultimo saluto ad agente Imprezzabile, lutto cittadino - Clemente Mastella: “Sono malato, spero di farcela” – Vigilanza Rai, lasciano tutti i componenti - A Maggio frena il trasporto aereo mondiale, pesa la guerra in Medio Oriente - Previsioni 3B Meteo 3 Luglio gsl