Export, Terzulli “Rapporto Sace presenta traiettoria positiva, +2% nel 2026”

ROMA (ITALPRESS) - "Il rapporto Sace presenta un quadro, una traiettoria di crescita delle esportazioni italiane dei beni in valore positivo, più 2% nel 2026, seguito da un 2,5% nel 2027, più 2,8% nel 2028. Questo è un messaggio, una traiettoria, un percorso che riteniamo essere coerente con la strategia delineata a livello di sistema Italia e con il piano di azione delineato dal Maeci". Lo ha detto Alessandro Terzulli, chief economist Sace, a margine della presentazione del Rapporto sull'export. xc3/col4/mca2