Primo Piano Europa – Puntata del 2 luglio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Nella sesta puntata di Primo Piano Europa, Claudio Brachino, negli studi di Bruxelles del Parlamento Europeo, intervista gli eurodeputati del Partito Democratico e di Forza Italia Marco Tarquinio e Letizia Moratti, e la consigliera regionale pugliese Loredana Capone, componente del Comitato Europeo delle Regioni. Rado Fonda, Head of Research di SWG e Polling Europe, presenta i dati di un sondaggio sull'allargamento dell'Unione Europea. sat/azn