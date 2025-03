Regione Calabria designa Giusi Princi nel progetto RECAPP CAL

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “È motivo di orgoglio essere stata designata dal Presidente Roberto Occhiuto a rappresentare la Regione Calabria nel Comitato scientifico del progetto sperimentale RECAPP CAL, che abbiamo ideato e fortemente voluto, quando ero vicepresidente della Regione, per superare i divari apprenditivi scolastici tra la Calabria e il resto d’Italia”. Così Giusi Princi, europarlamentare, dopo l’insediamento di Comitato scientifico del progetto regionale RECAPP CAL.

“È un progetto sperimentale molto importante – prosegue – per rafforzare le competenze di base in italiano e in matematica, per ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e per preparare i nostri giovani ad affrontare le sfide del domani”. Saranno coinvolti 140 Istituti scolastici calabresi con un finanziamento di 5 milioni di euro, di cui 2.500.000 euro per l’anno scolastico 2025/2026 e 2.500.000 euro per l’anno scolastico 2026/2027. Il progetto sperimentale innovativo è promosso dalla Regione Calabria con l’importante partenariato dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR), dell’Invalsi, del Sistema accademico calabrese (Unical, Magna Graecia, Mediterranea) e dell’Università Bocconi.

“L’obiettivo operativo – spiega Giusi Princi – consiste nel miglioramento del successo formativo attraverso la sperimentazione di una metodologia didattica e di valutazione innovativa finalizzata al recupero, potenziamento, innalzamento e valutazione delle competenze chiave (italiano e matematica) degli studenti calabresi del primo e del secondo ciclo. Ciascuna delle classi coinvolte svolgerà complessivamente 200 ore di potenziamento delle competenze. Contestualmente, i docenti di italiano e matematica saranno formati attraverso appositi corsi erogati dalle università calabresi”.

Il Comitato scientifico, di cui fa parte Giusi Princi, è composto da rappresentanti del Sistema universitario calabrese, dell’USR, dell’Invalsi e della Regione Calabria. Il progetto, finanziato dal Dipartimento istruzione della Regione Calabria, verrà assunto, in accordo con l’Invalsi, come prototipo nazionale da replicare in quelle regioni caratterizzate da divari dei livelli apprenditivi degli studenti rispetto allo standard nazionale.

Il Comitato scientifico ha avviato l’iter attuativo e ha stabilito il cronoprogramma, prevedendo la presentazione del progetto nel mese di giugno, alla presenza di tutti i partner istituzionali: oltre al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, anche l’Assessore regionale all’Istruzione Maria Stefania Caracciolo, Antonella Iunti (Direttore generale USR Calabria), Roberto Ricci (Presidente Invalsi), Nicola Leone (Rettore Unical), Giovanni Cuda (Rettore Università Magna Graecia), Giuseppe Zimbalatti (Rettore Università Mediterranea), Francesco Billari (Rettore Università Bocconi). Determinante il contributo del Dipartimento Istruzione della Regione Calabria con il Dirigente generale Francesca Gatto e il Dirigente di settore Anna Perani.

“Ringrazio il Presidente Roberto Occhiuto – aggiunge l’europarlamentare Princi – per aver voluto che continuassi a seguire l’iter che avevamo già avviato in Regione. Mi impegnerò a presentare in Europa, insieme ai partner, il modello virtuoso sperimentato i Calabria. Proprio recentemente, infatti, con i Commissari al ramo – conclude – abbiamo previsto nell’agenda europea la nuova ‘Unione delle competenze’ quale motore fondamentale non solo dello sviluppo degli Stati membri ma anche della nuova competitività europea nello scenario internazionale”.

