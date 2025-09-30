Regionali Veneto, Zaia “Spero sia confronto sereno e senza polemiche”

VENEZIA (ITALPRESS) - "Attenderemo che indicazioni arriveranno da questo tavolo romano, non ho ben capito quando si incontreranno, ma prima o poi si dovranno avere i nomi, visto che il 24 e 25 ottobre sono le giornate per presentare le candidature". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa con i giornalisti, parlando delle elezioni regionali: "Ho vissuto campagne molto più infuocate, io spero che sia un confronto sereno, dove tutte le parti politiche possano rappresentare le loro ragioni, dove alla polemica si scelga la possibilità di spiegare i programmi elettorali", ha aggiunto. xa7/tvi/mca1