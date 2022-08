PALERMO (ITALPRESS) – “Ieri sera è stata riunita la Direzione di +Europa in cui si è discusso il tema delle alleanze per le politiche e in cui è stato dato mandato in tal senso al nostro segretario nazionale. Adesso si affronterà il discorso riguardante le elezioni regionali in Sicilia, per le quali la partita resta ancora aperta”. Lo ha detto all’Italpress Fabrizio Ferrandelli, presidente dell’assemblea nazionale di +Europa, commentando il quadro delle alleanze in vista delle elezioni regionali in Sicilia, per le quali il partito non ha ancora ufficializzato l’alleanza o meno con il Partito democratico e le altre forze progressiste, come invece gia confermato a livello nazionale: “Sicuramente se il Movimento 5 Stelle dovesse sfilarsi dal campo largo progressista in Sicilia, questo favorirebbe il nostro dialogo con il Partito Democratico per presentarci insieme alle elezioni regionali – ha aggiunto il consigliere comunale di Palermo – in quanto verrebbe a cadere una delle nostre ragioni di incertezza”.

Nelle ultime ore è circolata anche la voce secondo la quale Ferrandelli potrebbe essere il candidato alle regionali in caso di mancato accordo con il PD e conseguente costituzione di un terzo polo: “In tutta onestà, allo stato attuale non è stata considerata una mia candidatura per le regionali in Sicilia. Non sono stati fatti ragionamenti in tal senso – ha concluso – e non se ne è parlato”.

