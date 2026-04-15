13 indagati per la frana di Niscemi, ci sono anche gli ultimi 4 presidenti della Regione Siciliana

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della Regione Siciliana, compreso Renato Schifani, tra gli iscritti dalla Procura di Gela nel registro degli indagati, nell’ambito dell’indagine sulla frana di Niscemi.

In totale sono tredici le persone finite sotto inchiesta, tra cui gli ultimi quattro governatori siciliani in carica nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2026. Si tratta di Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Il procuratore capo Salvatore Vella e il pool sulla frana, con i pm Lucia Caroselli e Maddalena Guglielmino, hanno fatto stamattina il punto sull’indagine nel corso di una conferenza stampa.

Sono tre le fasi sulle quali la Procura sta sviluppando le attività: dal 1997, anno della prima frana, e fino al 1999, quando fu sottoscritto il contratto per le opere di mitigazione, mai realizzate; dal 2010 al 2016 quando il contratto venne risolto per inadempimento ma non furono condotti interventi successivi; dal 2016 a oggi, ultima fase di verifica. Allo stato non ci sono sindaci di Niscemi sottoposti ad indagine, seppur l’inchiesta sia ancora nella fase iniziale.

– foto copertina IPA Agency –

– foto interna xa9/Italpress –

(ITALPRESS).