Regionali, Schlein “Con Giani la Toscana è stata governata bene”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana è una Regione che è stata governata bene, che ha saputo con Eugenio Giani anche dare degli importanti spunti al resto del Paese. Penso a una serie di leggi molto importanti che sono state qui approvate e devo dire che sarà molto utile continuare a sostenerle perché il governo le ha impugnate tutte, da quella sul salario minimo a quella sul turismo e sugli affitti brevi, a quella sul fine vita”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa in svolgimento a Firenze, a sostegno della ricandidatura di Eugenio Giani, a presidente della Regione Toscana.

“Insomma – ha aggiunto Schlein –, la Toscana è stata coraggiosa in questi anni e noi speriamo che i cittadini e le cittadine vogliano premiare il coraggio che questi amministratori regionali hanno dimostrato. Una Regione in cui si vuole continuare a vivere bene senza lasciare indietro nessuno perché sappiamo che anche qui molte persone hanno sofferto in questi anni per la riduzione del potere d’acquisto e anche le imprese toscane soffrono la preoccupazione e l’incertezza causata dai dazi di Trump”. “Quindi anche qui c’è molto che la Regione può continuare a fare per sostenerli-ha proseguito Schlein-. Io faccio un grande in bocca al lupo a Eugenio Gianni, siamo qui insieme anche al presidente Bonaccini, un Partito democratico unito e compatto e che fa di tutto per tenere insieme questa alleanza che costruirà l’alternativa alle destre anche nel paese”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).