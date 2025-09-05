Regionali Puglia, Decaro scioglie le riserve “Guiderò un nuovo progetto politico”

BARI (ITALPRESS) – L’ex sindaco di Bari e parlamentare europeo Antonio Decaro sarà il candidato del centrosinistra alla presidenza della Puglia. A sciogliere le riserve è stato proprio Decaro, poco prima di salire sul palco con la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla festa regionale dell’unità di Bisceglie. “Io da oggi ho responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione – ha detto -. Non potevo girare la spalle alla mia terra e al mio popolo. Andiamo a vincere questa campagna elettorale”.

SCHLEIN “UNITI ANDIAMO A VINCERE, FORZA DECARO”

“Anche in Puglia, uniti. Andiamo a vincere. Forza, Antonio Decaro”. Così, la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, saluta la candidatura di Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia.

CONTE “BUONA NOTIZIA, ORA RINNOVAMENTO”

“Le parole di Antonio Decaro sono una buona notizia per tutti i cittadini pugliesi e rappresentano l’epilogo a cui il M5S ha lavorato con dedizione e rispetto in questi mesi. Ringrazio i nostri coordinatori regionali e tutta la comunità pugliese del M5S per il prezioso contributo. Ora ci aspettano settimane di ascolto e confronto con le forze sociali, culturali, imprenditoriali per definire un progetto di reale ed effettivo rinnovamento che garantisca a tutti i pugliesi un’amministrazione all’altezza delle loro urgenze e aspettative. Antonio, ci vediamo presto nella nostra terra!”. Così Giuseppe Conte in una nota.

VENDOLA “COLLABORERÒ LEALMENTE CON DECARO”

“Ringrazio Antonio Decaro per aver scelto di mettersi al servizio della nostra regione. Credo sia la personalità più forte e autorevole per rispondere al bisogno di futuro di questa terra e costruire, anche e soprattutto da qui, quella alternativa che serve per chiudere il prima possibile la pessima stagione in cui questa destra ha trascinato l’Italia. La Puglia ha dinanzi a sè sfide cruciali e difficile: come arginare la povertà crescente, come invertire il trend della crisi demografica, come contrastare gli effetti del cambio climatico, come difendere i diritti collettivi e le libertà individuali avendo come orizzonte politici e culturale la pace e la convivenza. Il Sud, che vede sciaguratamente dimezzati i fondi europei per la coesione, paga più di tutti il prezzo delle diseguaglianze, della privatizzazione del Welfare, delle politiche di riarmo. Sono tempi difficili in cui occorre che ciascuno faccia la propria parte: e insieme urge la rigenerazione di una politica lungimirante e operosa. Io mi sento totalmente impegnato per questo e la mia disponibilità a candidarmi nella lista di Avs con spirito di servizio non ha altro obiettivo che questo: sostenere l’alleanza progressista, sostenere Decaro, spingere per il cambiamento che serve alla Puglia e all’Italia e, con la squadra di AVS, lavorare per l’ingresso in consiglio regionale di una nuova generazione di donne e di uomini che rappresentino le migliori risorse della nostra terra. Per questo obiettivo collaborerò lealmente e con passione con Antonio Decaro”. Lo dice Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, candidato per Avs nelle prossime elezioni regionali pugliesi.

BONELLI E FRATOIANNI “INSIEME PER BATTERE LA DESTRA”

“Ringraziamo Antonio Decaro che con la sua scelta consente a tutta la coalizione di concentrarsi sui bisogni della Puglia e dei pugliesi. Ora, tutti insieme al lavoro per vincere le elezioni e battere la destra”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

PAITA “IV E RIFORMISTI TUTTI PER DECARO”

“L’annuncio di Antonio Decaro sulla propria candidatura alla presidenza della Regione è un fatto fondamentale sia per la Puglia che per il centrosinistra”. Lo ha detto Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, nel corso dell’incontro in corso alla Festa dell’Unità di Bari. “Italia Viva e tutta la casa dei riformisti sono con lui e lo sosterranno con grande convinzione”, ha concluso.

(ITALPRESS).