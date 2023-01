Regionali, Majorino “Espanderci tra astenuti per raggiungere Fontana”

“Sono molto convinto che tra gli astenuti ci sia spazio per una nostra espansione e per trovare ciò che ci manca per raggiungere Fontana”. Così il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commentando gli ultimi sondaggi che indicano un quasi 40% di elettorato indeciso o astenuto. xh7/vbo/gsl