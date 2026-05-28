Pichetto “Tranquilli sulle scorte di gas e petrolio per l’autunno-inverno”

LECCE (ITALPRESS) - “Sotto l’aspetto quantitativo, rispetto anche alle valutazioni degli stoccaggi e quindi delle scorte sul fronte del gas per il prossimo autunno-inverno, siamo abbastanza tranquilli, non abbiamo problemi di quantità, anche sotto l’aspetto petrolifero. E’ vero che bisogna stare attenti, perché continuare con la chiusura di Hormuz può portare per alcuni settori di raffinazione delle difficoltà. Speriamo che questo non si verifichi”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del Festival dell’Energia di Lecce. xb1/sat/gtr