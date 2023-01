Regionali Lombardia, Majorino “Abbiamo bisogno di una grande svolta”

“Sono assolutamente in attesa di capire cosa potrà dire Fontana per il futuro della regione. Aggiungo che sono convinto di una cosa: noi abbiamo bisogno di una grande svolta. Ho visto che Fontana e Letizia Moratti, coloro che hanno gestito le cose fin qui, ogni tanto parlano di cambiamenti. Ma i cambiamenti da campagna elettorale non sono credibili". Così il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino. xh7/pc/gsl