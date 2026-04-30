Fine vita, Fontana “Come Regione Lombardia non possiamo normarlo”

MILANO (ITALPRESS) - Il fine vita, come Regione, "non possiamo normarlo. Questo l'ho già detto, lo ribadisco, ma soprattutto l'ha detto la Corte Costituzionale che ha infatti di fatto a pezzi la legge della Toscana. Noi stiamo facendo il lavoro per dare delle linee guida che consentano di avere un comportamento omogeneo da parte di tutte le nostre ATS e ASST. Questo è quello che possiamo fare, che stiamo facendo ed è l'unica parte di competenza regionale". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento con l'ambasciatore dell'Uzbekistan rispondendo ai giornalisti in merito alla raccolta firme lanciata da Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, per normare il fine vita. xh7/trl/mca1