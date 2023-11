ROMA (ITALPRESS) – “Vito Bardi è il presidente uscente della Basilicata, vincente in tutti i sondaggi, e non è in discussione la sua candidatura. Forza Italia lo sostiene con forza e determinazione”. Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando la possibile di una candidatura della Lega in Basilicata di Pasquale Pepe, ex senatore e attuale collaboratore di Matteo Salvini a Palazzo Chigi, lasciando a Fratelli d’Italia la Sardegna.

