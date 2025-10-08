Regionali, il centrodestra candida Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia e Stefani in Veneto

Napoli 30-03-2025 NAPOLI - Rotonda Diaz - Si conclude la due giorni 'Aura neapolis', prima festa di Fratelli d'Italia a Napoli organizzata dal coordinamento cittadino del partito. Con interventi, tra gli altri, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e del presidente del Napoli calcio Aurelio De Laurentiis. Concludono Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari Esteri, Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione e Arianna Meloni, responsabile nazionale adesioni e segreteria politica. Nella foto Edmundo Cirielli (NeaPhoto Alessandro Garofalo)

ROMA (ITALPRESS) – A margine della riunione sulla legge di bilancio che si è tenuta oggi pomeriggio, i leader del centrodestra sì sono confrontati sulle candidature per la prossima tornata delle elezioni regionali. “Scambio che ha portato a definire le candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante Luigi Lobuono in Puglia e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto. La coalizione, come sempre, darà il massimo supporto ai suoi candidati”. È quanto si legge in una nota congiunta del centrodestra.

STEFANI “VENETI DAVANTI A NUOVE SFIDE, SERVE ENERGIA”

“Per me è l’onore più grande”. Così Alberto Stefani commenta l’ufficialità della sua candidatura a governatore della Regione Veneto.Ringrazio la coalizione di centrodestra per il sostegno, ora avanti verso il traguardo – prosegue – Il 23 e 24 novembre siamo chiamati a eleggere il presidente di tutti i Veneti. La nostra squadra è pronta ad amministrare la Regione, in continuità con l’ottimo lavoro di Luca Zaia”.

“Il nostro impegno è chiaro: metteremo davanti a tutto, anche alle logiche della politica, le necessità delle persone – spiega Stefani – Accetto questo confronto forte di un’eredità solida. Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia. A partire dal disagio giovanile, dall’invecchiamento della popolazione, dalla crisi economica internazionale, sino alla difesa dell’ambiente e del lavoro. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, cercando di stringere la mano a quanti più Veneti possibile – conclude Stefani – Ascolterò tutti, compreso chi non la pensa come me”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

