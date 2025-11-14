Regionali Campania, protesta studenti su diritto studio a punto stampa Fico

NAPOLI (ITALPRESS) - Protesta di giovani studenti durante la presentazione di Agenda Giovani, l'iniziativa promossa dai giovani progressisti della coalizione di centrosinistra all'interno della quale associazioni e giovanili dei partiti hanno inserito le idee per una Regione a misura di giovane. I manifestanti sono incorsi nella hall di Cx, l'albergo a Napoli dove è in corso la presentazione, mentre Roberto Fico, candidato presidente della coalizione di centrosinistra alle prossime regionali in Campania, stava tenendo il punto stampa. I giovani avevano in mano foto di un bacio tra Fico e De Luca e hanno protestato principalmente per il diritto allo studio. (ITALPRESS). xm9//pc/gsl