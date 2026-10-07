Reggio Calabria, storica laurea in economia per un detenuto

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Un traguardo storico per gli Istituti Penitenziari “Giuseppe Panzera” di Reggio Calabria: per la prima volta un detenuto sosterrà l’esame finale per conseguire la laurea in Economia. Il risultato arriva a tre anni dalla firma del protocollo d’intesa firmato nel 2023 tra l’Amministrazione Penitenziaria e l’Università degli Studi Mediterranea, che ha dato vita al Polo Universitario Penitenziario.

L’iniziativa, coordinata dal lavoro di squadra tra personale giuridico-pedagogico, agenti di Polizia Penitenziaria e docenti dell’ateneo, punta a trasformare il diritto allo studio in una concreta occasione di reinserimento sociale e riscatto personale.

“Questo traguardo dimostra che la cultura può superare ogni barriera e che la conoscenza può tracciare la strada verso una nuova vita”, ha dichiarato il direttore del carcere, Rosario Tortorella. “È una delle espressioni più alte dell’articolo 27 della Costituzione sulla funzione rieducativa della pena. Investire nella formazione significa offrire strumenti concreti per costruire un futuro diverso”.

Sulla scia di questo primo successo, la direzione dell’istituto reggino e l’Università Mediterranea hanno confermato l’intenzione di proseguire e rafforzare la collaborazione per offrire nuove opportunità di studio ai detenuti.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).