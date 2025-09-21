Regata Millevele, Bucci “Liguria pronta a fare sempre meglio”

GENOVA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro hanno partecipato alla premiazione della regata Millevele nell’ambito del Salone Nautico di Genova sulla terrazza del padiglione Jean Nouvel gremita di partecipanti. Una conclusione che, ancora una volta rappresenta l’immagine più autentica di Genova e della Liguria.

“La nostra è una terra che vive col mare che trae lavoro dal mare, innovazione e cultura – ha detto il presidente Bucci – e che nel mare trova la sua più grande bellezza. Ieri è stata una bellissima giornata, anche se il vento era poco, ci siamo molto divertiti. Le centinaia di imbarcazioni che hanno colorato il nostro golfo sono un segno di vitalità che ci fa pensare all’opportunità di conferire un riconoscimento anche a chi ha partecipato a tante regate Mille vele. Quella di ieri è stata una festa collettiva che ci ha dimostrato che c’è spazio per migliorarci e fare sempre meglio. Complimenti ai vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato e arrivederci alla prossima edizione”.

Al presidente della Regione Liguria ha fatto eco l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro che ha sottolineato l’importanza delle MilleVele: “Una manifestazione che sigla tradizione, sport e il legame particolare tra i liguri e il mare. Vogliamo ringraziare lo Yacht Club nella persona del presidente Carlo Cameli e anche il main partner Iren, senza i quali non sarebbe possibile organizzare l’iniziativa. Una manifestazione che quest’anno ha assunto numeri importanti proprio in occasione di Liguria 2025 regione europea dello sport a dimostrazione di come la regione Liguria sia sempre più a misura di sportivo e sia capace di dare grande impulso a quelle che sono manifestazioni legate al mare, come questa”.

