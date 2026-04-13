Reddito di Libertà, ecco la circolare Inps: contributo mensile di 530 euro

ROMA (ITALPRESS) – Con la pubblicazione della circolare Inps del 9 aprile dedicata al Reddito di Libertà – che aggiorna le indicazioni operative già fornite con la circolare del 5 marzo 2025 – l’Istituto riepiloga le principali novità relative alla misura di sostegno economico destinata alle donne vittime di violenza in condizione di bisogno. In attuazione del decreto interministeriale del 17 settembre 2025 l’importo del contributo mensile è stato incrementato a 530 euro, per un massimo di dodici mensilità, nei limiti delle risorse disponibili.

La circolare, infatti, precisa che le domande accolte nel 2025 saranno oggetto di integrazione dell’importo, fino alla misura di 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità, tenendo conto delle risorse disponibili. L’integrazione sarà effettuata utilizzando le risorse statali o le risorse regionali trasferite per il finanziamento della misura.

Completata l’integrazione delle domande accolte nel 2025, l’Inps procederà a disporre il pagamento delle domande presentate nell’anno 2026, sempre nei limiti delle risorse a disposizione, dandone comunicazione alle interessate. L’Istituto ricorda che le domande presentate entro il 31 dicembre 2025 e non accolte per insufficienza di risorse sono decadute, ma possono essere ripresentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 per accedere al contributo nell’anno 2026.

La domanda è trasmessa all’Inps esclusivamente tramite i Comuni. Si richiama pertanto l’attenzione degli Enti locali: i Comuni devono inviare solo le domande per le quali abbiano verificato preventivamente il possesso dei requisiti e la validità e completezza dei dati indicati nel modulo, inclusa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento del percorso di fuoriuscita dalla violenza.

-Foto IPA Agency-

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