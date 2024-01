ROMA (ITALPRESS) – Tre lungometraggi Disney e Pixar arriveranno sul grande schermo per la prima volta nel 2024 (Red del 2022, Soul del 2020 e Luca del 2021).

Come per i precedenti titoli Pixar arrivati nelle sale cinematografiche, il pubblico potrà vedere un cortometraggio animato Pixar prima di ogni film. Red, in arrivo nelle sale italiane il 7 marzo, sarà preceduto dal corto SparkShort Kitbull. Soul, che arriverà nelle sale italiane l’11 aprile, sarà accompagnato dal corto SparkShort La Tana. Luca, in arrivo nelle sale italiane il 25 aprile, includerà il classico corto Pixar Pennuti spennati.

-foto ufficio stampa Disney –

(ITALPRESS).

