Amadeus ospite di Fiorello a La Pennicanza: “Tornare al Festival? Sanremo non si rifiuta mai”

ROMA (ITALPRESS) – Un lungo applauso del pubblico accoglie Amadeus a La Pennicanza, protagonista della penultima puntata insieme a Fiorello e Fabrizio Biggio. Lo showman celebra il ritorno dell’amico in Rai dopo due anni di assenza e ironizza: “In due anni sono successe tante cose, stanno vendendo tutto. Se non ci muoviamo, vendono anche noi”. Spazio quindi al filmato celebrativo con i momenti più iconici dei cinque Festival di Sanremo che hanno visto gli “Amarello” protagonisti. “Non c’è John Travolta perché quell’episodio è tra le denunce penali”, scherza Fiorello. Le immagini emozionano Amadeus, che poi si lascia andare a un momento musicale con l’amico cantando sulle note di “Non Amarmi”: “Dimmi perché piangi? Di felicità. E perché non torni? Questo non si sa”. E continua: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”.

Inevitabile il tema Sanremo. Alla domanda su un possibile ritorno alla guida del Festival, Amadeus non chiude la porta: “Sanremo non si rifiuta mai. Sono stati cinque anni di divertimento vero, anno dopo anno, di grande gioia e improvvisazione. Poi io amo le canzoni. Quante ne ho ascoltate in cinque anni? Più o meno cinquemila, tra Giovani e Big”. Tra aneddoti e curiosità, Fiorello indaga su alcuni dei possibili esclusi eccellenti del passato e Amadeus risponde: “Massimo Ranieri non l’ho mai scartato. Annalisa l’ho scartata il primo anno. Emma mai scartata. Se prendi un cantante con una canzone che non funziona gli fai un danno”. Poi rivendica alcune intuizioni: “Abbiamo investito su due nomi giovani: Tananai e Olly. Eravamo convinti che fossero due grandi talenti e abbiamo avuto ragione”.

– Foto ufficio stampa “La Pennicanza” –

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