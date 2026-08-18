Recuperato il corpo del turista 21enne disperso nelle acque del Lago di Como

COMO (ITALPRESS) – È stato ritrovato questa mattina dalle squadre di soccorso il corpo del giovane turista di 21 anni disperso dallo scorso 14 agosto nelle acque del Lago di Como. Il cadavere è stato localizzato su un fondale a 357 metri di profondità al largo di Tremezzina, nell’area assegnata dal Lake Rescue Sub Center del Reparto Operativo della Guardia Costiera di Milano. Il giovane era scomparso venerdì scorso dopo essersi tuffato da un motoscafo preso a noleggio al largo di Lenno senza più riemergere.

L’allarme era stato lanciato dalla fidanzata, che si trovava con lui sull’imbarcazione e che è stata successivamente tratta in salvo dai soccorritori in forte stato di shock. Determinante per il successo delle operazioni è stato l’impiego di un ROV (Remotely Operated Vehicle), un veicolo sottomarino a guida remota capace di operare fino a 500 metri di profondità, manovrato dall’equipaggio dei Volontari del Garda. Le ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera, erano proseguite quasi ininterrottamente per quattro giorni, subendo solo brevi sospensioni dovute alle avverse condizioni meteorologiche.

– Foto di repertorio VVF –

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