Un tassista pusher arrestato all’aeroporto di Fiumicino, aveva oltre 1kg di hashish

FIUMICINO (ROMA) (ITALPRESS) – Un tassista è stato arrestato dalla Guardia di Finanza all’aeroporto di Fiumicino dopo essere stato trovato in possesso di 1,3 chili di hashish e oltre 20 mila euro in contanti. L’uomo è stato fermato dai “Baschi Verdi” del Gruppo di Fiumicino durante un controllo nell’area aeroportuale.

Nel bagagliaio del taxi erano nascosti cinque panetti di droga, per un peso complessivo di 500 grammi, mentre addosso aveva 1.150 euro. La successiva perquisizione nella sua abitazione, eseguita anche con l’ausilio delle unità cinofile, ha portato al ritrovamento di altri otto panetti di hashish, per ulteriori 800 grammi, oltre a un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 19 mila euro in contanti.

Complessivamente sono stati sequestrati 1.300 grammi di stupefacente, equivalenti secondo gli investigatori a circa 20 mila dosi, e 20.150 euro. Il tassista, già noto per precedenti legati all’uso di sostanze psicoattive, è stato arrestato con l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e disposto per lui i domiciliari.

-Foto di repertorio Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).