Tajani su rivista Formiche “Ricostruire l’Ucraina è un’opportunità storica”

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della quarta edizione della Conferenza per la ripresa dell’Ucraina (Urc 2025), la rivista Formiche dedica la copertina del numero di luglio all’appuntamento co-organizzato a Roma da Italia e Ucraina in continuità con quelli di Lugano, Londra e Berlino. La rivista ospita, tra gli altri, gli interventi del primo vice primo ministro e ministro dell’economia dell’Ucraina Yuliia Svyrydenko, del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, del ministro dell’Energia German Galushchenko e quello dell’ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk.

“Nonostante le sfide, l’Ucraina non si limita a ricostruire ciò che è andato perduto, ma getta le basi per una trasformazione – ha scritto sulla rivista il ministro Svyrydenko – rafforzando le istituzioni, accelerando le riforme e creando un’economia resiliente e moderna in linea con i valori europei. La Conferenza di Roma – ha aggiunto – punta a raggiungere risultati tangibili con nuovi accordi, investimenti e un miglior coordinamento tra i soggetti coinvolti. Il Paese ha una strategia chiara, un’agenda riformatrice dinamica e una forte determinazione al successo”.

A oltre tre anni dell’inizio del conflitto, l‘Ucraina registra danni materiali stimabili in circa 176 miliardi di dollari. Tra i settori maggiormente colpiti c’è quello dell’energia. “Dal 2022 il sistema energetico dell’Ucraina ha subito oltre 64mila episodi di danneggiamento”, ha spiegato il ministro Galushchenko sulla rivista Formiche. “La Conferenza per la ripresa dell’Ucraina 2025 a Roma è la dimostrazione di come l’Ucraina, con il sostegno dei partner internazionali, stia costruendo non solo il proprio futuro, ma anche la sicurezza energetica dell’intera Europa”, ha aggiunto Galushchenko.

Un momento cruciale per favorire la ricostruzione e rilanciare l’integrazione europea dell’Ucraina. “Ricostruire l’Ucraina con standard occidentali rappresenta davvero un’opportunità storica, oltre che uno sforzo giusto – ha scritto sul mensile il ministro Tajani – ed è proprio in questo spirito che siamo al lavoro per il buon esito di un evento internazionale che vedrà la partecipazione di tutti i ministri del nostro governo”.

