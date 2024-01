NAPOLI (ITALPRESS) – Un altro anno da record per il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Sono state 265 mila le presenze registrate nel 2023, con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente. A determinare il lusinghiero risultato, si legge in una nota, sono state le numerose iniziative organizzate nel polo museale della Fondazione FS che hanno contribuito a raggiungere il successo non solo in termini di presenze, ma anche sotto l’aspetto del gradimento espresso dai visitatori.

In particolare, sottolinea la nota, eventi come “Eruzioni del Gusto”, il “Salone del Libro” e i “Mercatini di Natale” hanno catturato l’attenzione e l’interesse di un numero sempre crescente di partecipanti rispetto alle passate edizioni. Senza dimenticare le piacevoli serate estive organizzate durante il periodo di apertura delle “Terrazze Pietrarsa” che hanno rappresentato una piacevole novità per quanti hanno deciso di trascorrere momenti di relax e cultura in un luogo riservato ed esclusivo.

Il Direttore Generale della Fondazione FS, Luigi Cantamessa, ha commentato i risultati conseguiti durante l’anno appena concluso:

“Siamo orgogliosi per il lavoro svolto finora e per l’aumentato interesse verso la cultura, la passione ferroviaria e storica che il Museo di Pietrarsa ha saputo infondere nelle centinaia di migliaia di visitatori portando a un numero di presenze che supera di gran lunga quello immaginato. Risultato che è non solo gratificante, ma che stimola a fare sempre meglio”.

Il Direttore del Museo, Oreste Orvitti, ha espresso così la sua soddisfazione: “Sapevamo di poter migliorare i numeri del 2022 e il nostro impegno è stato premiato dalla partecipazione delle persone alle iniziative proposte. Se oggi tiriamo le somme di un bilancio più che positivo è grazie alle aperture notturne e continue, alle attività culturali, ai grandi eventi, alle giornate per bambini e famiglie, ai momenti di lettura, danza, musica, teatro e, soprattutto, con il racconto quotidiano della storia del treno in Italia”.

Tutte le informazioni sul Museo Ferroviario di Pietrarsa, e il calendario di eventi e attività programmate per il 2024, saranno consultabili sul sito fondazionefs.it e le fanpage ufficiali su Facebook e Instagram.

