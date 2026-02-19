VICENZA (ITALPRESS) – Recoaro Terme compie un passo importante nel proprio percorso di rilancio, presentando il nuovo logo ufficiale della destinazione, simbolo di una rinnovata identità visiva coordinata e di una visione che si proietta nel futuro. Un segno grafico pensato per restituire in maniera contemporanea l’attrattività poliedrica e trasversale della cittadina del Vicentino e del suo borgo. Il restyling del marchio s’inserisce nel più ampio programma di rigenerazione e valorizzazione promosso dal Piano Nazionale Borghi – Linea A (Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi”), finanziato con fondi europei del PNRR.

Parallelamente all’avanzamento del restauro degli edifici storici, la riqualificazione delle Terme con un moderno centro wellness e medico, il riassetto della viabilità e degli spazi pubblici (con chiusura prevista entro l’anno), prendono avvio anche gli interventi legati all’immagine e alla comunicazione della destinazione.

Il nuovo logo, messo a punto dal team creativo di Capitale Cultura Group, rappresenta il punto di partenza di una strategia integrata, che ambisce a unificare linguaggi e strumenti online e offline, rafforzando la riconoscibilità di Recoaro Terme come destinazione sostenibile e attrattiva, tra bellezza, natura e benessere. Il percorso creativo è stato guidato da uno studio approfondito del territorio, che ha portato allo sviluppo di diverse proposte grafiche, nate dall’integrazione di elementi scenografici legati al paesaggio, allo stile Liberty e all’offerta turistica locale.

La scelta finale è ricaduta su un logotipo attuale e compatto, in grado di reinterpretare e sintetizzare i valori identitari del territorio – benessere termale, dialogo con la natura, sport, paesaggio, eredità storica e architettura Liberty – proiettandoli verso una visione moderna e condivisa. Il Piano Integrato di Comunicazione, in cui rientra anche il restyling del logo, si basa su strategie omnicanale e phygital (che intrecciano strumenti fisici e digitali), pensate per attrarre e fidelizzare pubblici diversi – famiglie, appassionati di cultura, sportivi e turisti outdoor – attraverso narrazioni emozionali e contenuti digitali personalizzati.

Le linee di promozione si concentrano su cinque aree tematiche principali: benessere, natura, storia, enogastronomia e outdoor, valorizzando sia le risorse storiche e culturali del borgo sia le esperienze nella natura e le eccellenze locali. Il piano mira a costruire un sistema turistico integrato e sostenibile, capace di offrire esperienze personalizzate e innovative, rafforzando l’attrattività del territorio a livello nazionale e internazionale.

Tra gli interventi in fase di progettazione figura il rinnovamento completo del portale www.visitrecoaroterme.it, in linea con la nuova identità visiva della destinazione. Seguiranno l’apertura di una pagina Instagram dedicata e il rinnovo dell’immagine coordinata sui profili social esistenti, per consolidare la presenza online del borgo come meta culturale, naturale e termale di eccellenza.

Tra le azioni previste spicca inoltre la realizzazione di una WebApp in Realtà Aumentata su piattaforma ARtGlass/Capitale Cultura Group (leader internazionale in questo settore), con contenuti interattivi e immersivi, accessibili tramite QR Code applicati a una serie di totem informativi nel borgo storico. La soluzione contribuirà a rendere Recoaro Terme un vero e proprio “ecomuseo” del Liberty, permettendo di esplorare ventuno punti di interesse rappresentativi di questo stile, che nel borgo storico trova una delle sue massime espressioni in territorio veneto.

Attraverso la WebApp sarà inoltre possibile accedere a un podcast narrativo, che racconterà la storia, le tradizioni e i valori del territorio in modo emozionale e coinvolgente. A supporto del piano di racconto e valorizzazione della destinazione, saranno infine realizzate brochure bilingue (italiano e inglese), con QR Code integrati per l’attivazione di percorsi in Realtà Aumentata, così da arricchire l’esperienza di visita, sia fisicamente sia virtualmente.Dalla primavera del 2024, Recoaro Terme e il compendio termale della Valle dell’Agno sono protagonisti di un progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica, reso possibile dai fondi europei del PNRR e orientato alla sostenibilità di lungo periodo.

“Nella convinzione che per fare le cose servano prima di tutto le idee, abbiamo partecipato e vinto il Bando Borghi, che ha portato 20 milioni di euro d’investimenti grazie al PNRR – ha dichiarato il sindaco di Recoaro Terme, Armando Cunegato – Una cifra straordinaria, mai vista a Recoaro, che si sta traducendo in opere fondamentali per il rilancio del nostro Comune. Ci siamo fatti trovare pronti, con progetti validi e concreti, capaci di cogliere tutte le opportunità. E’ così che stiamo scrivendo una nuova pagina per la nostra comunità”.

