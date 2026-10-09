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Reale Foundation sostiene l’umanizzazione della Pediatria di Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Taglio del nastro per i nuovi locali della Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria “Bianchi-Melacrino-Morelli”, rinnovato attraverso un progetto di umanizzazione realizzato con il sostegno di Reale Foundation. Grazie al progetto di restyling, le pareti del reparto di Pediatria si sono trasformate in un bosco fantastico, un percorso visivo che, alla freddezza tipica degli ambienti ospedalieri, propone un'atmosfera più calda, familiare e vicina all'infanzia. f55/mrc/gsl