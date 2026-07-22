Rauti “Il Policlinico Militare ‘Celio’ cresce e si rafforza”

ROMA (ITALPRESS) – “Le due nuove sale operatorie di ultima generazione inaugurate oggi al Policlinico Militare di Roma ‘Celio’ potenziano l’offerta clinica dello storico polo ospedaliero militare. I nuovi ambienti – dedicati alla chirurgia ortopedica, vascolare e neurochirurgica – prevedono l’impiego della chirurgia robotica, così come dei sistemi digitali integrati con possibile intervento da remoto, confermando l’inclinazione della Difesa allo sviluppo della sanità militare investendo sull’innovazione tecnologica. Con sistemi multimediali avanzati ed una postazione per la simulazione della chirurgia mini-invasiva, il personale di settore viene formato all’utilizzo degli strumenti innovativi. Da sempre il Celio svolge accanto all’attività clinica quelle medico-legali e di ricerca scientifica, offrendo un panorama didattico-formativo di tipo universitario. Le due nuove sale operatorie all’avanguardia rappresentano un ulteriore passo nel percorso di ammodernamento del Policlinico Militare di Roma e ne consolidano il ruolo di centro di eccellenza sanitario al servizio del personale della Difesa e della collettività”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, all’inaugurazione del nuovo polo operatorio al Policlinico Militare Celio, alla presenza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ed accompagnata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e dal Direttore del Policlinico, Maggior Generale Vincenzo Campagna.

“Attivo dal 1891, il Policlinico è un ospedale militare interforze e integrato nel sistema sanitario civile; assicura assistenza al personale militare impiegato in Italia e all’estero ed agli ‘aventi diritto’ previsti dalla legge. La recente riforma (Decreto Legislativo n.74 del 3 aprile 2026) della sanitá militare che istituisce il Servizio sanitario militare nazionale è un modello interforze che rappresenta un salto di qualità e una utile rivoluzione operativa dall’inizio del 2027” conclude Rauti.

– Foto ufficio stampa Sottosegretario di Stato alla Difesa –

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