Rauti “L’esercito è l’espressione viva della cultura della difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 4 maggio celebriamo gli uomini e le donne dell’Esercito che con il loro servizio quotidiano onorano l’uniforme e sono sempre a supporto dei cittadini; rendiamo omaggio anche a tutti i Caduti che hanno sacrificato la vita restando fedeli al Giuramento prestato: un sacrificio che è memoria e fondamento su cui si basano la pace e la sicurezza interna del nostro Paese”. Così il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, oggi in occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Oggi si celebra anche l’impegno a favore della sicurezza nazionale di tutti i militari impegnati nell’operazione Strade Sicure – operazione di cui il sottosegretario ha la delega – e “i nostri soldati schierati nelle missioni di pace e stabilità all’estero, lontani dalle loro famiglie, cui spetta il difficile compito di garantire la stabilità e la sicurezza globali. In questo momento – continua Rauti – rivolgo un pensiero di vicinanza particolare alle truppe schierate in Libano in condizioni di sicurezza difficili, che portano alto il Tricolore nell’ambito della missione UNIFIL e delle iniziative bilaterali di addestramento al supporto delle Forze Armate libanesi”.

Dal 4 maggio 1861, quando il ministro della Guerra Manfredo Fanti decretò la fine dell’Armata Sarda e la nascita dell’Esercito Italiano, la Forza Armata ha reso 165 anni di servizio alla Nazione come espressione autentica della cultura della Difesa e di valori come disciplina, onore, senso del dovere, spirito di appartenenza che rappresenta con coerenza e difende ogni giorno.

“Oggi, di fronte alle nuove sfide nei domini tradizionali e in quelli nuovi ed emergenti – prosegue il sottosegretario – l’Esercito coniuga oltre un secolo e mezzo di storia con le più moderne tecnologie, strumento flessibile e al passo con i tempi. Fa del binomio formazione e addestramento la risposta in prontezza alle minacce ibride e non convenzionali che caratterizzano la complessità del nostro tempo”.

La cerimonia militare per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito si terrà domani a L’ Aquila “città che conosce la ferita e la rinascita e che incarna il concetto di resilienza. Gli stessi valori che muovono i nostri soldati ogni giorno in scenari sempre più complessi” ha dichiarato la senatrice.

La città si arricchisce con l’allestimento del Villaggio Esercito, inaugurato il 1 maggio e aperto al pubblico fino al 5 maggio.

“Il Villaggio Esercito è il racconto di 165 anni di storia dell’Esercito e dell’evoluzione in termini di tecnologia e addestramento che la Forza Armata ha compiuto, nonché un’occasione per le giovani generazioni di conoscere le prospettive professionali che essa offre”, ha concluso Rauti.

-Foto ufficio stampa Rauti-

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