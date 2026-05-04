Crosetto “L’esercito è un presidio credibile e indispensabile della sicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo un anniversario che non è solo una ricorrenza, ma il riconoscimento di una storia che vive ogni giorno attraverso di voi. È grazie a voi che l’Esercito è un presidio credibile e indispensabile della sicurezza della nostra Nazione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel messaggio inviato in occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano.

“Il mio primo, deferente pensiero è rivolto ai caduti. Non sono solo memoria: sono presenza viva, guida quotidiana, parte profonda della nostra identità. Un pensiero altrettanto profondo va ai feriti, a coloro che portano nel corpo e nell’anima i segni del servizio prestato. Le loro cicatrici raccontano il valore, il coraggio e il prezzo della scelta di servire”, aggiunge.

“L’Esercito Italiano affonda le sue radici in valori che non cambiano: disciplina, onore, senso del dovere, spirito di appartenenza. Valori che hanno accompagnato la costruzione dell’unità del Paese e che, generazione dopo generazione, hanno saputo adattarsi al mutare dei tempi senza mai perdere il loro significato più autentico. È questa continuità che rende l’Esercito, insieme, tradizione e futuro”, sottolinea ancora Crosetto.

Per il ministro “accanto alla professionalità c’è qualcosa che va oltre l’addestramento: lo spirito di corpo, la fiducia reciproca, quel legame che trasforma ogni reparto in una comunità vera, solida, pronta ad affrontare insieme ogni prova. Viviamo tempi difficili, in cui le minacce evolvono rapidamente e l’equilibrio internazionale è sempre più fragile. In questo contesto, la sicurezza non è un concetto astratto: è la condizione che rende possibile la nostra libertà, la nostra economia, la nostra stessa democrazia. Difenderla richiede preparazione, responsabilità, consapevolezza. Richiede donne e uomini come voi. Per tutto questo, oggi, il mio grazie è semplice ma autentico. Un grazie che rivolgo a ciascuno di voi e che estendo alle vostre famiglie, parte silenziosa ma fondamentale di questa comunità”, conclude.

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