L’Arma dei Carabinieri e la società Difesa Servizi firmano tre protocolli d’intesa

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati firmati oggi, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, tre protocolli d’intesa tra l’Arma e Difesa Servizi, la partecipata del Ministero della Difesa che si occupa della valorizzazione degli asset del Dicastero. Le Convenzioni, sottoscritte dal Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni, Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri e il Dott. Luca Andreoli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Difesa Servizi S.p.A., si collocano nell’ambito delle iniziative individuate con le linee programmatiche del Comandante Generale Gen. C.A. Salvatore Luongo, volte al rafforzamento dello spirito di corpo e alla promozione di forme avanzate di welfare, finalizzate alla valorizzazione di altrettanti asset istituzionali.

La prima Convenzione prevede l’attivazione di partnership con soggetti pubblici e privati, mediante contratti di sponsorizzazione, per la promozione di manifestazioni ed eventi, anche a carattere celebrativo, con l’intento di generare valore legato al prestigio e all’immagine dell’Arma attraverso il supporto di Difesa Servizi. Inoltre, nell’ambito delle iniziative finalizzate a migliorare in maniera incisiva il benessere del personale e delle rispettive famiglie, è stato siglato il rinnovo della Convenzione per la gestione economica dei corrispettivi spettanti per le prestazioni diagnostiche, specialistiche e certificative rese dagli Organismi sanitari e veterinari dell’Arma su tutto il territorio nazionale.

L’Arma può infatti contare su 33 infermerie presidiarie dove si svolgono prestazioni specialistiche a favore dei militari e dei loro famigliari, su 2 infermerie quadrupedi e 5 posti medicazione quadrupedi per gli animali domestici e da compagnia di loro proprietà. Infine, è stato prorogato l’accordo per la valorizzazione e la gestione economica delle foresterie e dei luoghi di ospitalità dell’Arma dei Carabinieri, su tutto il territorio nazionale, estendendo a 124 il numero delle strutture, compresi i luoghi di soggiorno naturalistici dell’Organizzazione forestale. La consolidata attività di valorizzazione e la progressiva estensione del novero dei complessi alloggiativi ha dimostrato, nel tempo, di innescare un circuito virtuoso di miglioramento continuo delle strutture, rendendole sempre più accoglienti e adeguate a elevati standard di qualità. Con questa firma, Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi consolidano un percorso di cooperazione volto a massimizzare l’efficacia operativa e la gestione virtuosa dei beni comuni.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

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