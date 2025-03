BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (ITALPRESS) – Il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, è intervenuta stamani al Simposio “Una montagna di design: opportunità offerte dall’incontro tra Olimpiadi e Alpi/Alpini”. Tra i temi, la sfida geopolitica nell’Artico; l’impegno della Difesa per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026; il rapporto con le industrie e le Università.

“La Difesa – ha sottolineato Rauti, che ha la delega all’ambiente specialistico Artico, Subartico e Antartide – è attenta alla sfida della regione artica; le nostre Truppe Alpine si addestrano in condizioni assimilabili al “grande freddo” per testare mezzi e equipaggiamenti, nonché la resistenza psicofisica alle condizioni di stress in scenari estremi, per rafforzare la capacità operativa in ambiente artico, la sfida delle sfide.” Il Sottosegretario ha affermato che la Difesa “sta lavorando per declinare, al livello interforze, un modello dottrinario, operativo e strategico dettato da un approccio sistemico e con visione prospettica. Un modello di formazione ed addestramento capacitivo flessibile in grado di adattarsi ad una realtà che cambia velocemente”.

“L’Italia – ha aggiunto – è membro osservatore del Consiglio Artico e può avere un ruolo importante in quel quadrante geoeconomico e geopolitico; insieme all’Unione europea giochiamo un ruolo di deterrenza in uno scenario strategico in cui si stanno concentrando tensioni politiche , interessi economici – ha sottolineato – e posture militari diverse; ed in un ambiente caratterizzato dal ritorno delle politiche di Potenza da parte di player globale come USA, Cina e Russia”.

– foto ufficio stampa sottosegretario alla difesa Isabella Rauti –

