Rauti “Accordo tra San Marino per la bonifica degli ordigni bellici”

ROMA (ITALPRESS) – Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, su delega del ministro Guido Crosetto, e l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di San Marino, Daniela Rotondaro, hanno sottoscritto oggi a Palazzo Esercito, a Roma, un accordo che prevede la cooperazione nel settore della bonifica occasionale da ordigni residuati bellici rinvenuti nel territorio sammarinese.

“I rapporti tra Italia e San Marino – ha dichiarato Rauti – sono eccellenti e l’accordo di oggi ne rafforza le relazioni, contrassegnate da antiche collaborazioni avviate con la Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata nel 1939 e le sue successive modifiche ed integrazioni. Con la firma di oggi, l’Italia, e la Difesa in particolare – ha sottolineato il Sottosegretario, che ha la delega all’Esercito – mettono a disposizione delle autorità sanmarinesi, all’interno di un perimetro normativo, il proprio know-how e le proprie competenze nel campo, grazie alla capacità nel settore dell’Esercito Italiano ed in particolare del Comando Forze Operative Nord, che è in grado di assolvere al compito mediante l’impiego di personale specialistico inquadrato negli assetti specialistici del Genio”.

L’attività sarà materialmente svolta dal personale specializzato con la qualifica di operatori “Conventional Munitions Disposal” (CMD) che intervengono regolarmente sul territorio nazionale.

“L’accordo firmato oggi – ha concluso Rauti – che prevede anche la messa in sicurezza dei siti di rinvenimento, è un altro esempio dell’altissima professionalità e della competenza degli uomini e delle donne della Difesa e del loro impegno per la collettività in ambito nazionale ed internazionale”.

– Foto Ufficio stampa sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti –

(ITALPRESS)