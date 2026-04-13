Raptors ai playoff Nba dopo tre stagioni, Denver chiude davanti ai Lakers

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutti in campo nell’ultima notte di regular season Nba, prima di tuffarsi nella fase che porterà all’assegnazione del titolo. Tanti gli assenti nel turno conclusivo, tenuti a riposo in vista del finale di stagione. Una delle notizie più importanti è il ritorno dei Toronto Raptors ai playoff dopo tre stagioni di assenza, grazie al quinto posto conquistato a Est. La stagione regolare si chiude con un successo per 136-101 sui Brooklyn Nets, condito da una tripla doppia di Scottie Barnes (18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist). Terzo posto a Ovest messo in cassaforte dai Denver Nuggets, che superano per 128-118 i San Antonio Spurs e tengono alle spalle i Lakers. Bene Nikola Jokic che, in campo soltanto nella prima metà di partita, mette a segno ben 23 punti. Per Los Angeles è quarta posizione finale nonostante la vittoria per 131-107 sugli Utah Jazz, dove LeBron James tocca quota 18 punti nei 16 minuti passati sul parquet. La scena se la prendono Rui Hachimura e Deandre Ayton: per loro 22 punti e 10 assist ciascuno.

Si preannuncia una post-season movimentata per i Milwaukee Bucks, che chiudono qui il loro campionato, complice l’undicesima posizione a Est dietro ai Miami Heat di Simone Fontecchio (assente stanotte contro Atlanta), qualificati per i play-in. Il primo scossone è l’addio di coach Doc Rivers, che lascia la panchina dopo due stagioni e mezza (era arrivato a gennaio 2024). Ancora più rumorosa potrebbe essere la partenza di Giannis Antetokounmpo, a Milwaukee addirittura dal 2013, anno nel quale ha fatto il suo esordio nella lega, dopo una stagione nel quale i mal di pancia per il greco non sono mancati. Nell’ultima partita di stagione, i Bucks si arrendono per 126-106 ai Philadelphia 76ers, che saranno invece subito impegnati nel torneo dei play-in.

Dopo una sola giornata di riposo, si riparte subito con la nuova fase che decreterà la settima e l’ottava partecipante dei playoff per ciascun tabellone di conference. Nella notte italiana tra martedì e mercoledì si giocano Hornets-Heat e Suns-Trail Blazers, mentre 24 ore dopo sarà la volta di 76ers-Magic e Clippers-Warriors.

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