Rapporto Intesa Sanpaolo-Prometeia: la manifattura tiene, export in crescita e si consolida la ripresa

MILANO (ITALPRESS) – La manifattura italiana ha mostrato una capacità di tenuta superiore alle attese formulate dopo l’acuirsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il fatturato a prezzi costanti è aumentato dello 0,7% nei primi sette mesi del 2026, confermando il percorso di recupero avviato nella seconda metà del 2025, ed è atteso chiudere l’anno in crescita dello 0,8%, dopo tre anni consecutivi di contrazione. E’ quanto emerge dal rapporto Analisi dei settori industriali, realizzato da Intesa Sanpaolo e Prometeia, dedicato alle prospettive della manifattura italiana al 2028.

La ripresa è ancora caratterizzata da elementi di fragilità. Gli indicatori di fiducia rilevati in ottobre segnalano un cauto miglioramento delle prospettive a breve per le imprese manifatturiere, con una risalita dei giudizi sugli ordini e un saldo delle attese sulla produzione che è rimasto positivo. Sono segnali coerenti con una fase di recupero, per quanto ancora esposta all’incertezza internazionale.

Più dinamico il fatturato nominale, in crescita del 2,7% nei primi sette mesi dell’anno, per effetto di un’accelerazione dei prezzi alla produzione (+2% nel complesso dei primi otto mesi 2026, +2,9% tra maggio e agosto) che riflette le tensioni registrate sui mercati energetici e delle materie prime. La risalita dei prezzi porterà il giro d’affari manifatturiero al massimo storico di 1.168 miliardi di euro a fine anno, in aumento di circa 257 miliardi rispetto al 2019 (+4,1% sul 2025). La tenuta dell’industria italiana emerge anche dai dati di produzione industriale (dati grezzi), che registrano un +0,4% nei primi otto mesi del 2026, a fronte del -2,5% della Germania e del +0,2% della Francia. Solo la Spagna si è mostrata più dinamica, senza però andare oltre un +0,9%. Il quadro resta comunque dominato da una forte eterogeneità settoriale, con un crescente divario tra i settori sostenuti dagli investimenti e le produzioni più dipendenti dai consumi finali, ancora in affanno per via delle pressioni inflazionistiche che accentuano la polarizzazione dei redditi.

La classifica 2026 per fatturato deflazionato vede infatti in testa elettrotecnica (+4,8%), elettronica (+2,6%), farmaceutica (+1,8%) e meccanica (+1,6%). In recupero da livelli depressi gli autoveicoli e moto (+3%). In territorio negativo i produttori di beni di consumo non essenziali (elettrodomestici -5%, mobili -2,2%, sistema moda -1,2% e largo consumo -0,7%) e gli intermedi chimici (-1,4%), settore in forte ristrutturazione anche a livello europeo. Nei primi sette mesi l’export italiano di beni manufatti è aumentato del 3,9% in valore, con un contributo dei mercati europei pari al 2,1%. Più contenuta la crescita a prezzi costanti, nell’ordine del 2%. A fare da traino sono stati soprattutto Germania, Francia e i paesi dell’Europa Orientale. Nel complesso del 2026, il saldo commerciale nominale potrà salire a 114,5 miliardi di euro, dai 112,8 miliardi del 2025, nonostante una crescita attesa delle importazioni (+1,9% a prezzi costanti in media d’anno) superiore a quella delle esportazioni (+1,8%). Gli investimenti continuano a rappresentare un importante fattore di sostegno alla domanda industriale.

Gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 3,4% nel secondo trimestre e sono attesi confermare un profilo dinamico anche nella parte finale dell’anno, favoriti dagli incentivi fiscali e dalla corsa alla finalizzazione dei progetti Pnrr. I consumi, invece, andranno incontro a una fase di maggior fragilità dopo la crescita del primo semestre (+1,1% a prezzi costanti).

Le prospettive per il biennio 2027-28 vedono un’industria manifatturiera ancora in crescita, ma su ritmi di sviluppo contenuti. Il fatturato a prezzi costanti è atteso aumentare dello 0,8% nel 2027 e dello 0,9% nel 2028. Sul fronte estero, i fari restano puntati sul mercato europeo, in particolare sul rilancio della domanda tedesca, che rappresenta un sostegno potenziale per l’export italiano nei prossimi anni. Il saldo commerciale dell’industria manifatturiera italiana potrà raggiungere i 123 miliardi di euro nell’orizzonte al 2028 e anche a domanda interna continuerà a rappresentare un importante motore dell’attività industriale, in particolare gli investimenti in autoproduzione di energia, riqualificazione degli impianti, digitalizzazione e intelligenza artificiale.

– Fonte ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).