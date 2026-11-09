Ex Ilva, due offerte per l’acquisto degli stabilimenti

ROMA (ITALPRESS) – Entro il termine fissato alla mezzanotte dell’8 novembre 2026 sono pervenute due offerte per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo agli stabilimenti ex Ilva. Lo rendono noto i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, Giovanni Fiori, Giancarlo Quaranta, Davide Tabarelli, e di ILVA in Amministrazione Straordinaria (AS), Alessandro Danovi, Francesco Di Ciommo e Daniela Savi. Le proposte, entrambe relative all’acquisto di tutti i complessi aziendali attivi, provengono dal gruppo Arvedi e da Jindal Steel International. Le due offerte sono state depositate secondo quanto previsto dalle procedure e i Commissari Straordinari procederanno ora all’esame delle proposte per valutarne la completezza e la conformità ai requisiti indicati nel bando.

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