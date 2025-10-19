PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Rapina al Museo del Louvre di Parigi. Lo rende noto il ministero della Cultura francese. I ladri avrebbero rubato nove pezzi della collezione dei gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui una collana, una spilla e una tiara. I gioielli erano in mostra nelle vetrine dedicate a Napoleone e i Sovrani francesi nella Galleria d’Apollon. La rapina è avvenuta stamani al momento dell’apertura. Secondo testimoni, i rapinatori avrebbero utilizzato un montacarichi per arrivare al primo piano e sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Un’inchiesta è in corso. Il museo resterà chiuso per tutta la giornata.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).