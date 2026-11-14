Rapina aggravata in concorso, due arresti a Torino

TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha arrestato due italiani, di quarantacinque e quarant’anni, di Aosta, gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso. La Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, transitando in via Gottardo, ha notato due uomini confabulare tra loro con fare sospetto, prima che uno dei due si allontanasse. Insospettiti dal loro atteggiamento, i poliziotti hanno proceduto al controllo; in questa circostanza, è sopraggiunto un terzo soggetto che li ha indicati come gli autori di una rapina commessa poco prima ai suoi danni.

Nello specifico, il quarantacinquenne, qualificandosi inizialmente come un appartenente della Polizia di Stato, mostrando anche una placca metallica, avrebbe successivamente puntato una pistola nei confronti della vittima con lo scopo di farsi consegnare il telefono cellulare e altri effetti personali, mentre il complice fungeva da palo. A seguito di perquisizione personale, i “veri” poliziotti hanno rinvenuto indosso al quarantacinquenne un ingente quantità di materiale tra cui diverse placche distintive da “investigatore privato” e “soccorso sanitario 118”, 1 pistola da soft air priva di tappo rosso riposta in fondina, 2 coltelli con lame di 10 e 7 cm, un paio di manette, una torcia e una confezione contenente proiettili da soft air.

Nel veicolo utilizzato dai due uomini è stato, inoltre, rinvenuto uno zaino contenente altri 2 coltelli con lama di 7cm, una radio ricetrasmittente, un porta caricatore per armi corte, uno spray urticante e un’ulteriore torcia. Nel corso dei controlli, il quarantacinquenne è stato, inoltre, denunciato per ricettazione, poiché trovato in possesso di carte di debito e di una tessera sanitaria intestata a terzi e risultata provento di furto. Lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di una dose di crack.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

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