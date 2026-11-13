Atp Finals, attesi a Torino 183 mila partecipanti con una ricaduta economica di 56,2 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Le ATP Finals, l’evento mondiale che conclude la stagione del grande tennis, si confermano un importante motore di attrattività turistica per il Piemonte e per Torino. Secondo le stime relative all’edizione 2026, in programma dal 15 al 22 novembre, la manifestazione richiamerà complessivamente 183 mila partecipanti, generando una ricaduta economica prevista di 56,2 milioni.

Oltre il 70% della spesa sarà destinato al comparto ricettivo, mentre la restante quota interesserà principalmente ristorazione e trasporti. Durante la settimana dell’evento, stando ai dati elaborati dall’ufficio statistica del ministero del Turismo, le strutture ricettive commercializzate attraverso le piattaforme OTA registrano una saturazione media del 47%, superiore di 8 punti percentuali rispetto alla settimana precedentee di 16 punti rispetto a quella successiva.

Un dato che conferma il ruolo della manifestazione come efficace leva di destagionalizzazione e come occasione per distribuire valore sul territorio anche in un periodo tradizionalmente meno intenso dell’anno. Positivi anche i segnali provenienti dalla domanda internazionale.

Le ricerche di voli verso Torino per il periodo delle ATP Finals aumentano complessivamente del 5% rispetto all’edizione 2025, con una particolare concentrazione nel fine settimana conclusivo. Nella settimana successiva alla manifestazione l’incremento raggiunge il 14%, indicando una capacità dell’evento di accrescere la visibilità della destinazione anche oltre i giorni delle competizioni.

L’impatto della manifestazione emerge anche dall’andamento dei prezzi. Durante le ATP Finals 2026 la tariffa media delle strutture ricettive commercializzate tramite OTA è prevista in 172 euro per notte, in aumento dell’11% rispetto all’edizione precedente.

“Le ATP Finals dimostrano quanto i grandi eventi sportivi possano essere una leva strategica per il turismo, capace di ampliare la stagione, rafforzarela notorietà internazionale delle destinazioni e generare ricadute concrete per l’intero sistema economico dei territori. I dati per il 2026 confermano la capacità dell’Italia di trasformare appuntamenti di rilevanza mondiale in occasioni di crescita diffusa, a beneficio delle imprese, dei lavoratori e delle comunità. Per il 2027 siamo al lavoro per l’America’s Cup a Napoli”, commenta il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

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