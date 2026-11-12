Lavazza “Alle Nitto Atp Finals ‘perfect match’ tra caffè, tennis e Torino”

TORINO (ITALPRESS) – Una storia iniziata nel 2011 sui campi di Wimbledon e diventata negli anni una piattaforma strategica globale. Oggi Lavazza è presente in alcuni dei più importanti appuntamenti del tennis internazionale: Wimbledon, Roland-Garros, US Open, Rolex Shanghai Masters, Mutua Madrid Open, Internazionali BNL d’Italia. Un percorso che nel 2026 si è rafforzato con il rinnovo fino al 2030 della collaborazione con il global ambassador Jannik Sinner e delle partnership con Wimbledon, Roland-Garros e Nitto ATP Finals. “Il tennis rappresenta da quindici anni una piattaforma strategica per Lavazza, capace di accompagnare la crescita internazionale del brand attraverso alcuni dei tornei più prestigiosi al mondo – afferma Marco Lavazza, Vice Presidente del Gruppo Lavazza –. Le Nitto ATP Finals hanno per noi un significato ulteriore perché ci permettono di giocare in casa e di contribuire alla proiezione internazionale di Torino e del Piemonte. Nel 2025 il torneo ha generato un impatto economico molto rilevante e accolto quasi 230 mila spettatori, il 18% dei quali proveniente dall’estero: numeri che dimostrano la capacità di un grande evento sportivo di creare valore per il territorio”. È in questa strategia che si inserisce la presenza alle Nitto ATP Finals 2026, in cui Lavazza firma all’Inalpi Arena la personalizzazione della sedia dell’arbitro, dello Speed Corner e dei LED on court. Inoltre fa il debutto “The Perfect Match”, “la combinazione perfetta tra la nuova ‘Jolie Evo Jannik Sinner Edition’, presentata insieme alle capsule Originali Lavazza A Modo Mio Jannik Sinner.

Nel Fan Village il sistema sarà al centro del booth A Modo Mio, tra degustazione, contenuti e occasioni di ingaggio”, si legge in una nota. “Con il Lancio della nuova ‘Jolie Evo Jannik Sinner Edition’ e delle capsule Originali Lavazza A Modo Mio Jannik Sinner, vogliamo trasformare la partnership in un’esperienza concreta per il pubblico – sottolinea Marco Barbieri, Direttore Marketing Italia del Gruppo Lavazza -. Il tennis è il contesto naturale per raccontare il sistema A Modo Mio e il nostro legame con Jannik Sinner: dal campo al Fan Village, prodotto, caffè ed esperienza entrano in relazione con gli appassionati attraverso un unico racconto di marca che rappresenta davvero il Perfect Match”. L’offerta viene completata da una nuova caffetteria posizionata all’ingresso del Fan Village, uno spazio dedicato al rituale del caffè, per accompagnare i visitatori alla scoperta delle miscele Tales of Italy. La presenza Lavazza coinvolge anche ristorazione e hospitality attraverso la LEA s.r.l., Società del Gruppo Lavazza dedicata all’alta ristorazione e alla valorizzazione dell’esperienza gastronomica di Lavazza. Durante le Finals, LEA, con il ristorante Santommaso 10, curerà l’offerta catering di due delle Private Lounges dedicate ai partner ATP. Le Finals proseguono infine alla Nuvola Lavazza con un serie di eventi. Il 12 e il 19 novembre al Museo Lavazza sono in programma “Aspettando ATP Finals!” e “Vivendo ATP Finals!”, con visite e gare di cupping di caffè. A La Centrale di via Ancona il calendario comprende “Lievitato” il 15 novembre, “Menù a dieci mani” il 17 e, il 20 novembre, la decima edizione de “La Notte del Barolo”, seguita dall’after party.

– foto ufficio stampa Lavazza –

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