ROMA (ITALPRESS) – “Amici prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso. Sarò sospeso dal lavoro e salterò due puntate di Spotlight ma non farò mancare il mio sostegno alla squadra. Vi prego di non farlo mancare anche voi. Prossimo appuntamento lunedì 22 novembre ore 22.30 canale 48 e su RaiPlay2″. Lo scrive in un post su Facebook Sigfrido Ranucci.

– Foto Ipa Agency –

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