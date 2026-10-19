ROMA (ITALPRESS) – La sconfitta di Alexander Zverev in semifinale a Shanghai rimanda ancora il sorpasso, comunque matematicamente certo, su Jannik Sinner in vetta alla classifica Atp. L’altoatesino, che tornerà in campo solo nella prossima stagione, resiste ancora al primo posto ma se Zverev dovesse arrivare in semifinale a Vienna lo scavalcherà nel ranking del 2 novembre. L’Italia ha comunque molti motivi per sorridere. Flavio Cobolli eguaglia il best ranking, alla posizione numero 6. Migliora il suo best ranking anche Federico Cinà (numero 135, +12), che ha superato le qualificazioni ed è entrato in main draw all’Atp 250 di Bruxelles.

Significativi i progressi per gli altri due protagonisti della domenica da record nel circuito Challenger: Mattia Bellucci, campione a Jinan in finale sullo spagnolo Martin Landaluce, guadagna 18 posizioni e rientra in Top 70 (numero 68). Francesco Passaro, che ha vinto a Maia il secondo titolo Challenger consecutivo, risale di ben 83 posizioni e torna in Top 150 (n.146). Tornando alla Top 10, esce Novak Djokovic che scivola al dodicesimo posto, permettendo a De Minaur, Tiafoe e Fils di guadagnare una posizione. Davanti a Cobolli è distante appena 20 punti c’è Medvedev, risalito in quinta piazza alle spalle di Alcaraz e Shelton.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 10.950 (–)

2. Alexander Zverev (Ger) 10.070 (–)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 5.610 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 4.720 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 3.660 (+1)

6. Flavio Cobolli (Ita) 3.640 (+1)

7. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.590 (-2)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.430 (+1)

9. Frances Tiafoe (Usa) 3.380 (+1)

10. Arthur Fils (Fra) 3.325 (+1)

Così gli altri italiani:

23. Luciano Darderi 2.160 (-2)

26. Lorenzo Musetti 1.870 (-1)

36. Matteo Arnaldi 1.386 (+2)

43. Matteo Berrettini 1.173 (+3)

68. Mattia Bellucci 812 (+18)

89. Lorenzo Sonego 658 (-2)

135. Federico Cinà 413 (+12)

144. Andrea Pellegrino 390 (+1)

146. Francesco Passaro 385 (+83)

164. Marco Cecchinato 353 (-1)

166. Andrea Guerrieri 351 (-1)

RYBAKINA REGINA WTA, PAOLINI E COCCIARETTO UNICHE AZZURRE IN TOP 100

Tutto invariato nella top ten mondiale femminile. In vetta, grazie al trionfo newyorkese, terzo trofeo Major per lei, c’è sempre Elena Rybakina. La kazaka precede Aryna Sabalenka, mentre sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva, che precede le statunitensi Jessica Pegula, quarta, e Coco Gauff, quinta davanti all’ucraina Elina Svitolina, sesta. Stabile anche la ceca Karolina Muchova, settima, sempre ad un paso dal primato personale, davanti alla connazionale Linda Noskova, ottava. Alle spalle della campionessa di Wimbledon, ci sono la polacca Iga Swiatek, sempre nona ed eliminata in semifinale a Wuhan, mentre a chiudere l’élite mondiale si conferma l’ucraina Marta Kostyuk, che ribadisce il “best ranking”.

Poche e piccole variazioni in chiave tricolore. Questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), perde altre due posizioni e scende al numero 35. Stabile al numero 65 Elisabetta Cocciaretto, che si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027. Fa un passo indietro Lucrezia Stefanini, ora al numero 107, mentre grazie agli ottavi nel Wta 125 di Rovereto ne fa uno avanti Lisa Pigato, ora numero 108, che ritocca il primato personale.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Elena Rybakina (Kaz) 9.196 (–)

2. Aryna Sabalenka (Blr) 7.550 (–)

3. Mirra Andreeva (Rus) 6.306 (–)

4. Jessica Pegula (Usa) 6.235 (–)

5. Coco Gauff (Usa) 5.974 (–)

6. Elina Svitolina (Ukr) 5.229 (–)

7. Karolina Muchova (Cze) 4.833 (–)

8. Linda Noskova (Cze) 4.678 (–)

9. Iga Swiatek (Pol) 4.389 (–)

10. Marta Kostuyk (Ukr) 3.920 (–)

Così le italiane:

35. Jasmine Paolini 1.453 (-2)

65. Elisabetta Cocciaretto 975 (–)

107. Lucrezia Stefanini 723 (-1)

108. Lisa Pigato 719 (+1)

135. Lucia Bronzetti 560 (–)

152. Tyra Caterina Grant 492 (-1)

188. Samira De Stefano 411 (-3)

227. Nuria Brancaccio 334 (+5)

244. Noemi Basiletti 310 (-3)

252. Jennifer Ruggeri 293 (–)

– Foto Ipa Agency –

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